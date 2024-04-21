«إكسترا نيوز»: دخول 258 شاحنة مساعدات غذائية إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح البري، تفاصيل استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا مواصلة معبر رفح البري تقديم الخدمات الإنسانية للأشقاء في القطاع على مدار الساعة.

تدفق الشاحنات الإغاثية لفلسطين

وقال «عزت»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، إن معبر رفح الحدودي يعمل على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى تدفق الشاحنات الإغاثية التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية كــ«المراتب»، وغيرها من الأدوات المعيشية بصورة عامة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم.

تدهور القطاع الصحي الفلسطيني

وأضاف، أن القطاع الصحي الفلسطيني يعاني تدهورا شديدا، لذا تكون الأولوية بعض الشئ في هذه الشاحنات التي تدخل يوميا عبر معبر رفح البري، وكرم أبو سالم محملة بعدد كبير وهائل من المواد الطبية، مشيرا إلى أن عدد من الشاحنات التي عبرت إلى الأراضي الفلسطينية اليوم بلغت 258 شاحنة متنوعة بين المواد الغذائية والطبية، ومن بينهم 4 شاحنات وقود، والتي تقدمها مصر بشكل يومي عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينيين.