هل يسقط الدين لو صاحبه سامح؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها استلفت ذهبا من جارة لها ولم تستطيع رده، وقبل وفاتها ذهبت لها واستأذنتها لتُسامحها في عدم قدرتها فسامحتها، فهل سقط الدين أم يجب عليها رده؟.

حكم الشرع في مسألة تنازل الشخص عن الديون

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «كان دين.. لكن بعدما سامحت أسقطت حقها في هذا المال وتحول من دين إلى هبة، وهذه جائزة شرعا لا مانع فيها».

سداد الدين أمام الله

وتابع: «طالما سامحت عن سداد الدين فهي بهذا أسقطت حقها عن الدين أمام الله سبحانه وتعالى».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.