مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. وقوع شقيق آسر ياسين في مزيد من الديون

تزداد الحالة المادية لحسن شقيق آسر ياسين تدهورا وتعقدا في الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار، إذ تطالبه طليقته بكل المصروفات والنفاقات وحقوقها هي وأولادها منه بعد الطلاق، ليجد حسن نفسه ملزم بسداد مزيد من الأموال فضلا عن الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص.

فريق عمل مسلسل « بدون سابق إنذار»

مسلسل «بدون سابق إنذار» من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

موعد عرض الحلقة 5 مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حول حياة الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب رأسا على عقب، بعد اكتشافهم بمرض ابنهم عمر بسرطان الدم «لوكيما» ما تتطلب العديد من التحاليل والإشعاعات والتي كشفت عن صدمة كبيرة وهي أن الطفل عمر ليس ابنهما هما الاثنين، إذ إنه ابنهما الحقيقي تم تبديله أثناء ولادته.