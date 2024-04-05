دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي.. سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي من أفضل الأدعية في الإسلام، إذ يمثل وسيلة الاتصال المباشرة بين العبد وخالقه، وفرصة لطلب الرحمة والغفران وتحقيق الأماني، ويعتبر الدعاء بشكل عام سلاح المؤمن، فهو يُظهر الخضوع والتواضع أمام الله، ويعكس الاعتماد الكامل على قدرته ورحمته.

أهمية دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي

يشجع الإسلام على الدعاء في جميع الأوقات والظروف، ويُحث على التضرع والتوسل إلى الله بكل صدق وإخلاص، والله مولى الدعاء ومُجيب الصائر، فلا يرد دعاء مؤمن حقيقي، ومن فضائل دعاء دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي أنه يُزيل الهم والغم، ويفتح أبواب الرزق والبركة، وينير درب العبد بالهداية والنور، ويجب على المؤمن أن يُصلي ويُدعي بإخلاص وإيمان، مستعيناً بوعد الله بقبول الدعاء والاستجابة له في الوقت المناسب.

نص دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي

وعن نص دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي، فقال الشعراوي، في حديث مسجل سابقا له، إن من دعاء هذه السورة المباركة: «سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي، وأن تكفني اللهم شر من يقدر على أولا أقدر عليه».

وتابع الشيخ الراحل في دعائه: «يا من بيده ملكوت كل شيء أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزلت عليه سورة يس، أسالك يا رب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا، وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهة فرج عني ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين، جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم».