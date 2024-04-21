تدعم الذكاء الاصطناعي.. هوواي تطرح سلسلة هواتفها الجديدة «Huawei Pura 70»

سلسلة جديدة من الهواتف الرائدة طرحتها شركة هواوي الصينية، منها سلسلة هواتف Huawei Pura 70 التي تضم 4 هواتف فائقة الإمكانات، وتأتي بعدة مميزات عملت على تعزيز قدرته التنافسية في السوق، حيث شهدت الدفعة الأولى من سلسلة الهواتف إقبال كبير من محبي شركة هواوي.

مواصفات عديدة يأتي بها هاتف Huawei Pura 70 سواء في كاميرات التصوير أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن يأتي بتصميم ميكانيكي مستطيل، ويتمتع الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.8 إنش، وهى من نوع LTPO OLED، مع جودة عرض FHD وفقا لما ذكره موقع «gsmarena» التقني.

وتدعم شاشة سلسلة هواتف Huawei Pura 70 بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ونسبة سطوع 2500 nits، بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت، أما نظام التشغيل يأتي HarmonyOS 4.2، بذاكرة الداخلية سعة 512 جيجا بايت.

الهاتف يأتي أيضا ببطارية 5200 مللي أمبير، والشحن اللاسلكي يكون بقدرة 80W إلى جانب الشحن العكسي بقدرة 20W وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر بزوايا عرض فائقة الاتساع وذلك بدقة 40 ميجابيكسل، وتكون كاميرا الهاتف مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة الصور.

مميزات هاتف Huawei Pura 70

مميزات عديدة يحتوى عليها هاتف Huawei Pura 70، فهو مزود بخاصية تمكنه من إجراء الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Beidou وTiantong، وكذا خاصية IP68 لمقاومة الماء والغبار معايير، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على بصمة تكون مدمجة أسفل الشاشة، لزيادة الأمان وللحفاظ على البيانات.