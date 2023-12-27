صعود طلاب جامعة المنصورة الجديدة للتصفيات الإقليمية لمسابقة هواوي

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن اجتياز طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب الاختبار المؤهل لمرحلة التصفيات الإقليمية لمسابقة هواوي ضمن أول مشاركة فعلية للجامعة في مسابقة هواوي.

صعود طلاب هندسة المنصورة الجديدة بتصفيات هواوي

وأشار «الخولي» في بيان إلى أن طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب بمحافظة الدقهلية أثبتوا جدارتهم و اجتازوا الاختبار المؤهل لمرحلة التصفيات الإقليمية، في أول مشاركة مثمرة لهم في مسابقة هواوي العالمي.

وأكد أن طلاب الكلية بذلوا مجهودا مكثفا لاجتياز هذا الاختبار في فترة زمنية وجيزة بعد الإعلان عن المسابقة، أثناء زيارة فريق شركة هواوي العالمية للكلية ضمن فعاليات تفعيل بروتوكول التعاون بتاريخ 27/11/2023.

وأضاف أنه اجتاز الاختبار كل من:

مريم خالد محمد

عمر تامر فوزي نجم

يوسف محمد فاروق

من المستوى الثاني بالكلية

باسل عبدالمقصود

من المستوى الثالث بالكلية:

كارين يوسف جرجس

عبدالله أمير

عبدالرحمن محمد جمال

إيمان علي محمد نوح

أحمد خورشيد محمد مراد

أحمد عابد حسيب عبدالعزيز

أحمد سامي محمد المتولي

يمنى علي جاد السعيد

محمد أسامة محمد أنور