عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: هل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي شبكات تجسس على الجميع؟

رسالة واحد على واتس آب كافية أن تفقدك حياتك، ليس أنت فقط، بل عائلتك بأكملها، ومن يرافقك في هذه اللحظة، يحدث هذا في غزة الآن، بل وعلى وجه الدقة يحدث من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، التي استخدمت فيها قوات الاحتلال كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، للتفنن في قتل الفلسطينيين حتى بات الهاتف المحمول بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في وجه حاملها.

تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام دولية أكدت نظام اسمه «لافندر» استخدم نحو 37 ألف فلسطيني، كأهداف محتملة في الأسابيع الأولى من الحرب، وبين 7 أكتوبر و24 نوفمبر تم استخدامه في قتل نحو 15 ألف شخص حيث يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لتخمين الضحية.

ويعمل برنامج «لافندر»، على تحديد المعلومات التي تم جمعها عن سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة من خلال نظام مراقبة جماعي لمساعدة قوات الاحتلال في التنكيل بهم وقتلهم على نحو وحشي.