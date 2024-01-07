«الصحة» تحذر من الحصول على أدوية النحافة من منصات التواصل الاجتماعي

حذرت وزارة الصحة والسكان الفتيات من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحوي الكورتيزون في بعض المحافظات، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها عممته بأنّه لا بد من تجنب استخدام هذه التركيبات حيث إنّها تسبب اضطراب في الدورة الشهرية عند السيدات.

أضرار استخدام الكورتيزون

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الخلطات التي تحتوى على الكورتيزون تساهم في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية واحتباس السوائل، وتغيير مكان تخزين الدهون، مشيرة إلى الدهون تزداد في البطن والوجه والرقبة، موضحة أن الوزن ينخفض مرة أخري عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، استخدام الكورتيزون يؤدي إلى ضعف في المناعة واضطراب الدورة الشهرية وزيادة حب شباب الشباب وشعر الوجه، لافتة إلى أنه يؤثر بشكل كبير على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

تحذير من أدوية النحافة

وفي سياق متصل، طالب مصدر مسؤول بوزارة الصحة من المواطنين ضرورة الذهاب الى الطبيب المختص وطلب الاستشارة الطبية الصحيحة منه، والالتزام بكافة الإجراءات والأدوية التي يقوم بوصفها لإمكانية الاستعانة بها في الحصول على الطلب المرغوب وهو زيادة الوزن، محذرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من الحصول على أي علاجات يتم الترويج لها لزيادة الوزن أو النحافة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» لا يعالج أمراض وهناك الكثير من الأدوية يتم الترويج لها ولها مضاعفات صحية.