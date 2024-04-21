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دراما المتحدة

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني

كتب:

مريم شريف
08:34 م | الأحد 21 أبريل 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وذلك في إطار زيارة الضيف اللبناني الحالية لمصر.

نقل الدكتور كلاس تحيات الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ودار حوارٌ أثناء اللقاء عن البرلمان الشبابي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، وأبدى وزير الشباب اللبناني إعجابه بفكرة البرلمان والنماذج الشبابية الوطنية المشاركة فيه.

كما طلب سيادته من قداسة البابا الصلاة من أجل استقرار الأوضاع في لبنان.

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بقلم مريم شريف