البابا تواضروس يعزي مطران شبرا الخيمة في وفاة أحد كهنة الإيبارشية

أعلنت إيبارشية شبرا الخيمة، وفاة القمص روفائيل إبراهيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل بقرية ناي، والذي توفي إثر حادث سير اليوم السبت، عن عمر ناهز 64 سنة وخدمة كهنوتية امتدت لما يقرب من 28 سنة.

معلومات عن القمص روفائيل

وسلّط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الضوء على أبرز المعلومات عن القمص روفائيل الذي توفي اليوم في شبرا الخيمة وهي:

- ولد الأب المتنيح في 12 أكتوبر عام 1960.

- سيم كاهنًا في 22 نوفمبر عام 1996.

- نال رتبة القمصية يوم 27 فبراير 2015.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة 12 منتصف ظهر اليوم في كنيسته، بحضورالأنبا مرقس مطران شبراالخيمة، وعدد كبير من الآباء الكهنة، وشعب الكنيسة.

وقدم البابا تواضروس الثاني خالص تعازي للأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص روفائيل إبراهيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.