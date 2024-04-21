الصاروخ رامباج.. استخدمته إسرائيل ضد إيران ولم ترصده الرادارات

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه خلال الرد الإسرائيلي على إيران استخدمت الصاروخ رامباج في ضرب قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من مدينة أصفهان وهو من الصواريخ جو – أرض، والتي لديها قدرة تدميرية مرتفعة.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» أبرز المعلومات التي نعرفها عن الهجوم الإسرائيلي على إيران باستخدام الصاروخ رامباج، وفق ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في السطور التالية:

الهجوم الإسرائيلي على إيران

في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضية، ضرب الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية، باستخدام الصاروخ رامباج، وقد تم التعرف عليه عن طريق صور لبقاياه، بالإضافة إلى الأضرار التي أصابت القاعدة العسكرية.

وكان مسؤول أمريكي كبير –لم يذكر اسمه- قد صرح لشبكة ABC الأمريكية، أن الهجوم الذي تعرضت إليه إيران كان الرد الإسرائيلي على قصف قواعدها العسكرية في قاعدة نيفاتيم وهضبة الجولان، مضيفًا أن الولايات الأمريكية كانت على علم بالهجوم، إذ أخبرها شركاؤها في إسرائيل بالأمر.

وحتى هذه اللحظة، لم تعترف إسرائيل بالهجوم على إيران، بل اكتفت بالتصريحات الصادرة عن أعضاء البنتاجون الأمريكي، وأصدرت وزارة خارجية الاحتلال تعليمات لجميع سفاراتها في دول العالم تمنعهم من التعليق على هذه القصة.

ماذا نعرف عن الصاروخ رامباج ؟

أما الصاروخ رامباج والذي استخدم في ضرب إيران، فقد ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذه المعلومات عنه:

هو صاروخ جو – أرض، تم الإعلان عنه للمرة الأولي عام 2018.

طوله 4.7 متر، ويزن أكثر من نصف طن.

أسرع من الصوت، ما يجعل من الصعب على الرادارات كشفه أو رصده، حتى على نظام القبة الحديدية في إسرائيل نفسها.

مصمم لاختراق الدفاعات الحصينة، مثل الملاجئ ومراكز الاتصالات العسكرية ومخازن الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي.

يتم إطلاقه من طائرات «إف 15» و«إف 16» و«إف 35»، وهي الطائرات الرئيسية في سلاح الجو الإسرائيلي.

يعمل في أي حالة طقس، ويمكن إطلاقه من ارتفاعات عالية أو منخفضة.

يعمل الصاروخ رامباج بتقنية أطلق وانس وهي تقنية تتيح تتبع الهدف مهما غير اتجاهاته وإصابته.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فأن الإقمار الصناعية أظهرت أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في قاعدة عسكرية بجانب أصفهان تسبب في تضرر جزء هام من منظومة الدفاع الجوي.