نشأت الديهي: أمريكا لن تتخلى عن الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه دائما

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك غضبًا شديدًا من الحكومة الإسرائيلية، بسبب فرض أمريكا عقوبات على كتيبة إسرائيلية، بسبب قيام هذه الكتيبة بقتل مواطن أمريكي يبلغ من العمر 22 عامًا.

توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك حديثًا شائعًا في الإعلام على أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أصبحت متوترة، رغم أن الولايات المتحدة قامت بإقرار حزمة مساعدات تقدر بـ95 مليار دولار خلال الساعات الأخيرة، وتحصل تل أبيب على 26 مليار دولار من قيمة هذه المساعدات المالية.

أمريكا وإسرائيل كيان واحد

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن دولة الاحتلال على الإطلاق، لأن تل أبيب في الحقيقة جزء من الولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تقف وراء إسرائيل، ولكنها دائمًا مع إسرائيل، معقبًا: "أمريكا وإسرائيل كيان واحد".