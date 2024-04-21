أبو الغيط: السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني (فيديو)

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن وضع قوات إسرائيلية على الحدود مع مصر، ينتهك اتفاقية السلام بين البلدين ويجب عدم فعل ذلك.

الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية

وأضاف «أبو الغيط» في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهودا مصرية وعربية متواصلة مع الدول المجاورة والدول الأوروبية الكبرى، بشأن الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية: «إسرائيل تعرقل جهود منظمة الأونروا المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأهالي غزة لا يعملون ولا يوجد مصدر رزق لهم»، معقبًا: «إذا توقف القصف الإسرائيلي؛ ستعود المدارس والمستشفيات في قطاع غزة إلى العمل مرة أخرى».

عملية طوفان الأقصى

وتابع «أبو الغيط»: «من قام بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يضع في حساباته الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني، ومن النقاط الإيجابية لهذه العملية؛ إعادة وضع القضية الفلسطينية إلى حجمها وحقيقتها أمام العالم من جديد».

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، التي تقرر مصيره، ومن يتم انتخابه في الانتخابات الفلسطينية المقبلة سيكون ممثلًا للسلطة.

وأردف أحمد أبو الغيط: «القضية الفلسطينية قضية أجيال ويتحملها كل جيل، ويوجد قادة مصريين شاركوا في المواجهة في الأربعينات من القرن الماضي، وعلى كل جيل أن يتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية حتى يتم حلها».