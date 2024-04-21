الإعلامية نهال كمال: عبدالرحمن الأبنودي عاش للقومية العربية وفلسطين

تحدثت الإعلامية نهال كمال عن زوجها الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، قائلة إن قرية أبنود شكلت وجدان زوجها وخياله وكل ما كتب من أعمال، مؤكدة أنه كان حريص على تناول القضايا المصرية والقومية العربية وفلسطين، وكان يعيش لهم.

مصر بالنسبة للخال الراحل عبد الرحمن الأبنودي

أضافت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، أن مصر بالنسبة للخال الراحل عبد الرحمن الأبنودي، تمثل عشقه الأول وتكوينه الأساسي، فهو كان يعيش لها.

إبداع زوجها وتميزه في كل المجالات

أشارت إلى إبداع زوجها الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وتميزه في كل المجالات، خلال مسيرة طويلة، بلغت نصف قرن، وكان له ديوانا كاملا خاص بفلسطين، إذ إنها كانت دائما موجودة في زوجها الشاعر الكبير «الأبنودي».

وتابعت أن زوجها كان لديه يقين بكون أشعاره ستتحدث عنه فيما بعد، وهذا ما حدث بالفعل، إذ أنه كان صاحب رؤية مستقبلية صادقة وثاقبة، مضيفة: «تتغير الدنيا ويظل إحساس المبدع وأغانيه لعبد الحليم حافظ عايشة حتى الآن».