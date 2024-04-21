ابنة عبدالرحمن الأبنودي في ذكرى رحيله: تعلمت حُب الوطن من شعره وأغانيه

قالت آية عبد الرحمن الأبنودي ابنة الشاعر الراحل، أنَّ والدها رحل تاركا بداخلها وبداخل كل أحبابه أثرا مازال باقيًا، مشيرًة الى أنه كان مؤثرًا حتى داخل منزله.

وأضافت آية، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «كان حسه دايمًا مالي البيت، وكان دمه خفيف جدًا، والنهاردة برضو عايزين نذكر إن النهاردة ذكرى رحيل صلاح جاهين وسيد مكاوي فينفس اليوم، ومحظوظة جدا إن عبدالرحمن الأبنودي والدي، وأنا اتعلمت حب الوطن من خلاله الحقيقة، وذلك من خلال أشعاره وكلماته وأغانيه».

وتابعت: «يمكن هو مشاركش مع الجندي ولكنه شارك بكلمته وتحفيز الناس، فأغنية عدى النهار كانت وقتها مصر تمر بفترة صعبة جدا خلال النكسة، ودايمًا كان لديه إصرارا على بث الأمل في القلوب عمومًا، ودايمًا كان عنده أمل في حياته، وفي كل حاجة بتحصل».

وأوضحت أنَّه رغم غيابه لكنها دائمًا ما تشعر بوجوده، مشيرًة إلى أنَّه ترك لها إرثا كبير من الشعر والأغاني، وحينما تشعر بافتقاده تشاهد لقاءاته التليفزيونية وتسمع أغانيه وشعره.