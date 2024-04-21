رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

علم فلسطين خط أحمر.. إسرائيلي حاول إزالته فانفجرت فيه عبوة ناسفة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:10 ص | الأحد 21 أبريل 2024
إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين المغروس على الأرض

إسرائيلي حاول إزالة علم فلسطين المغروس على الأرض

أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة «كوخاف هشاهار» في الضفة الغربية، وفقًا لتقارير فرق الإسعاف.

إسرائيلي يحاول إزالة علم فلسطين

وظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجلاً ينزل من سيارته على جانب طريق سريع، حيث كان هناك علم فلسطيني مغروس على الأرض.

وعندما حاول الإسرائيلي إزالة العلم المغروس على الأرض، انفجرت العبوة الناسفة فيه.

وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن المصاب تم علاجه في موقع الحادث لإصابات طفيفة، وأشارت إلى أنه رفض نقله إلى المستشفى.

ويأتي هذا في إطار تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا واسعة وشاملة ضد الشعب الفلسطيني؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى بالإضافة إلى عشرات المعتقلين في سجون الاحتلال وذلك منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

 

اقرأ المزيد:

رئيس لجنة الفنون بالقومي للمرأة: مسابقة «الأقصى صمود ونضال» تساند نساء فلسطين

«حقوق إنسان النواب» تنتقد استخدم واشنطن للفيتو ضد منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

«شكري»: تصعيد إيران وإسرائيل صرف أنظار المجتمع الدولي عن قضية فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية في غزة
بقلم أحمد عادل موسى