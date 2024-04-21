علم فلسطين خط أحمر.. إسرائيلي حاول إزالته فانفجرت فيه عبوة ناسفة (فيديو)

أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة «كوخاف هشاهار» في الضفة الغربية، وفقًا لتقارير فرق الإسعاف.

إسرائيلي يحاول إزالة علم فلسطين

وظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجلاً ينزل من سيارته على جانب طريق سريع، حيث كان هناك علم فلسطيني مغروس على الأرض.

وعندما حاول الإسرائيلي إزالة العلم المغروس على الأرض، انفجرت العبوة الناسفة فيه.

An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows. pic.twitter.com/YMgyNbVfby — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2024

وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لمنظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أن المصاب تم علاجه في موقع الحادث لإصابات طفيفة، وأشارت إلى أنه رفض نقله إلى المستشفى.

ويأتي هذا في إطار تصاعد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا واسعة وشاملة ضد الشعب الفلسطيني؛ ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى بالإضافة إلى عشرات المعتقلين في سجون الاحتلال وذلك منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.