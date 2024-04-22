طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. اعرف سر المطاعم

الكاتشب من المقبلات التي تدخل في العديد من الأطعمة، خاصة الوجبات السريعة، إذ تحرص العديد من الأمهات على تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من المحلات لضمان الأمن والسلامة الغدائية ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة لتحضير الكاتشب في المنزل مثل الجاهز.

يمكن تحضير الكاتشب في المنزل من خلال خطوات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة، والتي جاءت منها:

المقادير

كيلو طماطم

ربع كوب من الماء

نصف كوب من الخل

نصف كوب من السكر

2 معلقة كبيرة نشا

2 معلقة كبيرة صلصة

معلقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

نصف معلقة صغيرة ثوم بودرة

خطوات التحضير

في البداية نقوم بتقطيع الطماطم لمكعبات مع إضافة القليل من الماء.

يتم تغطيها ووضعها في حلة على النار لمدة 4 دقائق حتى تغلي.

نضع المكونات في الخلاط ونخلطها جيدًا.

نصفي الطماطم التي تم خلطها في مصفاة مصنوعة من السلك، ونضعها بعد تصفيتها في حلة.

نضع الحلة على النار مرة أخرى، مع إضافة السكر والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة وملعقتين الصلصة والخل.

نقلب المكونات مع بعضها، ونتركها على النار تتسبك لمدة 20 دقيقة.

يتم إضافة النشا مع الماء ونقلبهما وبعد ذلك نضيفهما على الطماطم ونستمر في التقليب.

طريقة أخرى لعمل الكاتشب مثل الجاهز

4/3 صلصة حمراء

كوب ماء

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سكر

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

طريقة التحضير