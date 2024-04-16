تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق شمال سيناء.. «الطماطم بـ5 جنيهات»

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا في عدة أسواق بمحافظة شمال سيناء، إذ وصل سعر الخيار إلى 6.5 بدلا من 15 جنيها، والطماطم 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والبطاطس 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها، والبسلة 20 جنيها بدلا من 25 جنيها، والملوخية 20 جنيها بدلا من 25 جنيها، والفلفل العرايشي الحار 20 جنيها بدلا من 40 جنيها، والليمون 30 جنيها بدلا من 40 جنيها.

أسعار الفواكه في شمال سيناء

فيما شهدت أسعار الفواكه انخفاضا أيضا في أسواق محافظة شمال سيناء، إذ بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها بدلا من 20 جنيها، والجوافة الإسكندراني سعر 15 جنيها بدلا من 20 جنيها، والبرتقال شهد ثباتا في السعر مسجلا 10 جنيهات للكيلو.

غزارة الإنتاج والحملات التموينية سبب هبوط الأسعار

بدورها أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، في بيان، أن سبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب زيادة المعروض بعد ظهور المنتج المحلي الذي غطى الأسواق، وأحدث منافسة في الأسعار.

وأضافت المديرية أن حملات الرقابة التموينية التي لاحقت الباعة الجائلين على مدار أسبوع العيد، أحدثت انضباطا في الأسعار وعدم مغالاة من التجار، مشيرة إلى أن الحملات التموينية مستمرة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء من خلال رجال التموين، وهناك عمليات تفتيش دورية تتم بشكل يومي.