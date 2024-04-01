تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق شمال سيناء.. الطماطم بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا، بحسب ما أعلنته مديرية التموين في بيان لها.

أسعار الخضروات في شمال سيناء

وبحسب مديرية التموين في شمال سيناء، سجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، بدلا من 10 جنيهات للبلدي السوبر، والخيار 12.50 بدلا من 15 جنيها، والكوسة 12.5 بدلا من 15 جنيها، والباذنجان 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطاطس 12.5 بدلا من 15 جنيها، والبصل الأحمر 15 جنيها بدلا من 20 جنيها، والفلفل العرايشي 20 جنيها بدلا من 25 جنيها، والفلفل الرمي 8 جنيهات بدلا من 15 جنيها.

أسعار الفواكه في شمال سيناء

كما انخفضت أسعار الفواكه بنسبة تزيد عن الربع في غالبية الأصناف، حيث وصل سعر كيلو الفراولة الى 12.5 بدلا من 20 جنيها، والجوافة 12.5 بدلا من 20 جنيها، والموز 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها، والبرتقال 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

حملات يومية على الأسواق

بدورها، أرجعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء في بيان، انخفاض الأسعار لسببين، أولا المراقبة الفعالة للأسعار وعملية التفتيش اليومي، والتعامل مع بلاغات الجمهور، والسبب الثاني، أن هناك غزارة من الإنتاج ووصول المزروعات للأسواق.