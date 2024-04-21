«التضامن»: الانتهاء من تدريب 491 رائدة اجتماعية بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، الانتهاء من تدريب عدد 491 رائدة اجتماعية، من إجمالى عدد الرائدات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى عدد 75 رائدة سيجري الانتهاء من تدريبهن خلال هذا الأسبوع، في إطار استمرار تنفيذ برنامج وعي التدريبي للرائدات الاجتماعيات، وخطة الوزارة، وبالتنسيق بين البرنامج والإدارة العامة لشؤون المرأة، لرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات.

مواصلة برنامج وعي للتنمية المجتمعية

أكدت المديرية في تقرير لها، مواصلة برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى المحافظة، بقاعات المديرية، حيث واصل البرنامج عقد التدريبات المتخصصة للرائدات للدورة 19، 20، لرفع كفاءة وقدرات الرائدات، وتعريفهن بأهم القضايا والمحاور التي يتناولها البرنامج، لعدد 70 رائدة، بحضور الدكتور وائل أحمد عبد العزيز مدير المديرية، ومتابعين للتدريبات من وزارة التضامن.

تدريبات برعاية وزيرة التضامن الإجتماعي

نوهت مديرية التضامن الاجتماعي، بأن التدريبات تمت تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، وأجرى التدريب فريق عمل إدارة شؤون المرأة بالمديرية.