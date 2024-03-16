«التضامن»: مؤسسة التكافل الاجتماعي قدمت مساعدات بـ32.5 مليون جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 32.5 مليون جنيه على مدار العام، بما يشمل 7.5 مليون جنيه أثناء شهر رمضان المبارك في صورة حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة، وذلك في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية.

تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية

أضافت في بيان، أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية يأتى في إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، علماً بأنه يجري تقديم هذه المساعدات عبر الأفرع المختلفة للمؤسسة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بدأت تطوير أنشطة تمكين اقتصادي للأسر التي تخدمها وغيرها من الأسر التي تشمل فئات قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومع برنامج تنمية الأسرة المصرية، ويبلغ حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 200 مليون جنيه مصري تقريباً يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة، ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.