«التضامن»: ارتفاع عدد الرائدات الاجتماعيات بتوجيهات من الرئيس السيسي

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على التغيير الثقافي الاجتماعي من خلال برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، والذي تنفذه الجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب مع الرائدات الاجتماعيات بالوزارة واللاتى وصل عددهن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث تقوم الوزارة دورياً بتنظيم حملات رفع الوعي المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية للتأثير في الرأي العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية.

تنمية القدرات وتمكين الشباب

وأوضحت القباج في تقرير لها، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz من خلال 5 مجالات عمل وهي تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية لتتبنى فكرة المشاركة المجتمعية، وتنمية القدرات وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني من خلال التنفيذ المشترك للمشروعات، فضلا عن تنظيم حملات التوعية، وتعزيز تنسيق وقدرات الجهات الفاعلة لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال الرقمنة إلى فرص العمل والخدمات العامة والمعلومات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه في إطار تكامل رؤية الوزارة لملفات الحماية الاجتماعية ورفع الوعي بالقضايا الاجتماعية التي تعوق مؤشرات التنمية، يتم تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz» نيابة عن الحكومة الألمانية، حيث يدعم المشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتركيز على 4 مجالات هي المساواة في النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية، والمشاركة الاجتماعية للشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من هذا المشروع 38 جمعية أهلية، 16 جمعية تم التعاقد معها، بالإضافة إلى 22 جمعية أهلية قاعدية محلية، بإجمالي 31 ألف من المستفيدين، 20% منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتركز أنشطة المشروع على استهداف الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 – 29 سنة.

استهداف 14300 مستفيد

الجدير بالذكر أن برنامج دعم وبناء قدرات المجتمع المدني يعمل من خلال 72 مشروعًا في 10 محافظات، مع الشباب من أجل مستقبل أفضل للشباب، في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء مصر وحتى نهاية عام 2025، تستهدف جميع المشاريع الـ 72، 60 ألف مستفيد مباشر، بما في ذلك 15-20% من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى ديسمبر 2023، تم استهداف 14300 مستفيد، يمثل الشباب من ذوى الاعاقة 12% ويسعى المشروع إلى الوصول إلى نسبة 20% بانتهاء فترة التنفيذ وفي أسيوط وسوهاج تقوم 17 جهة فاعلة من المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع في 16 مجتمعًا حضريًا وريفيًا مختلفًا.