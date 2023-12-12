«التضامن»: دور الرائدات الاجتماعيات كان مهما قبل بدء العملية الانتخابية

أكدت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرائدات الاجتماعيات شاركن في ملحمة قبل أيام الانتخابات الرئاسية لحث السيدات على المشاركة.

وزارة التضامن تخدم كل فئات المجتمع لا سيما المرأة والأشخاص

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024 على قناة «صدى البلد»، أنّ وزارة التضامن تخدم كل فئات المجتمع لا سيما المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، لذبك كانت هناك توجيها من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتمكين تلك الفئات استكمالا لدور الوزارة في التنمية والتمكين.

دور الرائدات الاجتماعيات

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن إلى أنّ الوزارة تستطيع الوصول إلى فئات المرأة وذوي الإعاقة من خلال الرائدات الاجتماعيات، مضيفة أنّ وزارة التضامن يتبعها 15 ألف رائدة اجتماعية، وهن قيادات نسائية من المجتمع المحلي وتعيش مع الأسر في القرى والنجوع.

ونوهت بدور الرائدات الاجتماعيات قبل بدء العملية الانتخابية، موضحة أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات تم إعداد الرائدات وتثقيفهم بشكل جيد لحث المواطنين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.