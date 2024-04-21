9 نصائح لحماية الشعر من الجفاف والتقصف.. حافظي على نعومته في الصيف

الشعر تاج جمال المرأة ورمز لأنوثتها؛ لذا فهي توليه اهتمامًا خاصًا ضمن عنايتها الشخصية، وتحرص على الحفاظ عليه ناعمًا صحيًا طوال الوقت، ولأن مشكلات الشعر بداية من الجفاف وحتى التقصف والتساقط تزداد خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، نستعرض في السطور التالية عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على نعومة الشعر.

الحفاظ على نعومة الشعر

وبحسب ما ورد في موقع «readersdigest»، فهناك عدة نصائح يجب على النساء اتباعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على صحة شعرهن ونعومته، والتمتع بالسحر والجاذبية طوال الوقت، منها:

9 نصائح للحفاظ على نعومة الشعر في فصل الصيف

استخدمي زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز لتدليك شعرك وفروة رأسك مرة أو مرتين أسبوعيًا، واتركيه على شعرك لعدة ساعات قبل غسله.

حضري ماسكات طبيعية للشعر من مكونات منزلية مثل الموز والعسل والأفوكادو، أو استخدمي ماسكات جاهزة من المتاجر.

استخدمي شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك، مع التأكد من احتوائهما على مكونات مرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت الأرجان.

ارتدي قبعة أو غطاء رأس عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة لحماية شعرك من التلف.