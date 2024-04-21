هل تنخفض درجات الحرارة بعد وصولها 41؟.. مفاجأة من «الأرصاد»

موجة حارة تضرب البلاد الثلاثاء المقبل، إذ ترتفع درجات الحرارة بقيم من 5 إلى 7 درجات على كافة الأنحاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ انتهاء الشتاء مسجلة 41 درجة مؤية على بعض أنحاء الجمهورية، ولكن هل تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة المقبل، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الاثنين 22 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.