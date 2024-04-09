5 خطوات لعمل الشعر الكيرلي في المنزل.. وفري مشوار صالون التجميل

تصفيف الشعر بمختلف القصات والأفكار عادة تحرص عليها الفتيات قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويحظى الشعر المموج بصفة خاصة بإقبال كبير نظرًا لمظهره الجذاب وسهولة التعامل معه عند فكه مرة أخرى.

خطوات عمل الشعر الكيرلي في المنزل

بدلًا من الذهاب إلى صالونات التجميل، يمكنك تصفيف شعرك بطريقة الكيرلي داخل المنزل، من خلال اتباع خطوات بسيطة وفق موقع «wikihow» العالمي.

ترطيب الشعر

بعد غسل شعرك يمكنك استخدام بلسم مناسب له لترطيبه، وتأكدي من إضافته إلى منتصف شعرك وأطرافه، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل شطفه مرة أخرى.

تجفيف الشعر في الهواء

فيما بعد اتركي شعرك يجف في الهواء حيث تعزز هذه الخطوة من الحصول على تموجات الشعر المطلوبة.

استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتمشيط شعرك

عندما تحتاجين إلى فك تشابك شعرك يتعين عليكي استخدام مشطًا واسع الأسنان، ومن ثم ابدأي في تمشيط شعرك بلطف من الأسفل إلى الأعلى، ومن ثم اشطفيه جيدًا مرة أخيرة.

تجفيف الشعر بمنشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة

في الخطوة التالية استخدمي منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة حتى تعمل على تجفيف شعرك بلطف ومنع تقصفه، حيث أن المناشف القطنية الخشنة تؤدي إلى تساقط شعرك، ويمكن أن تتسبب في تلفه وتكسره.

وعند الانتهاء من غسل شعرك، تخلصي من الماء الزائد منه بلطف باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة، ثم اغمسي شعرك بالمنشفة مرة أخرى.

رطبي شعرك بالبلسم الذي يترك على الشعر

تعمل كريمات الكيرلي التي تترك على الشعر على ترطيب شعرك طوال اليوم، فإذا كان شعرك مجعدًا بصورة طبيعية فقد تحتاجين إلى المزيد من الترطيب أثناء تجفيفه بالبلسم الخاص بالكيرلي.