بعد تعرض الحشد الشعبي للهجوم.. تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا

من جديد وبعد انقطاع الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ أواخر يناير الماضي، انطلق من شمال العراق 5 صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

5 صواريخ صوب قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا

بحسب «القاهرة الإخبارية» فإنه قد تم إطلاق 5 صواريخ من بلدة زمارة العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن فيما تم سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير شمالي الحسكة بعد استهدافها بطائرات مسيرة.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد يوم واحد من تعرض قاعدة كالسو التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي لتفجير ضخم وصف بالمجهول ونفت الولايات المتحدة وإسرائيل تورطهما في القصف الذي أدى إلى مقتل أحد أفراد الحشد وإصابة آخرين.

آخر هجوم استهدف قاعدة أمريكية

يأتي الاستهداف الجديد للقواعد الأمريكية بعد انقطاع منذ التاسع والعشرين من أبريل الماضي حين هاجمت جماعة حزب الله العراقي بطائرات دون طيار قاعدة البرج 22 في سوريا.

وأدى الهجوم على القاعدة العسكرية إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 38 آخرين وفقا ل «القاهرة الإخبارية».

وكانت بدأت عدد من الاستهدافات للقواعد العسكرية في المنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي بسبب سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.