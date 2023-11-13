أبرز مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق.. بينها «كركوك»

تشهد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ضربات عدة، منذ اندلاع العدوان الحالي على غزة في 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، إذ تستهدف الفصائل العراقية والسورية، القواعد بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي تجاوزت 52 عملية منذ اندلاع العدوان، وفقًا لـ«DW».

وترصد «الوطن»، مواقع أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، في التقرير التالي، وعلى الرغم من عدم نشر معلومات حول قواعد القوات الأمريكية في العراق، من قبل الجهات الرسمية بالولايات المتحدة بهدف حمايتها، وفقًا لـ«الحرة» إلا أنّ تقارير إعلامية تحدثت عن إثبات وجود من 12 إلى 14 قاعدة عسكرية.

أبرز القواعد الأمريكية في العراق

- قاعدة عين الأسد

تعد من أشهر القواعد الأمريكية في العراق، وتقع في محافظة الأنبار غرب العراق.

قاعدة القيارة

تقع على بعد 58 كيلومترًا، جنوب مدينة الموصل العراقية، وتعد من أكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية، وتضم مطارًا عسكريًا مهمًا.

قاعدة التاجي

تقع القاعدة شمال بغداد، وتضم معسكرًا مهمًا للجنود الأمريكيين.

قاعدة الحبانية

تقع القاعدة في محافظة الأنباء غرب البلاد، وشهدت تدريبات للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

قاعدة كركوك (K-1)

تقع قاعدة كركوك شمالي بغداد، ويوجد بها قوات أمريكية.

قاعدة بلد الجوية

تقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 100 كيلو متر شمال بغداد، وتضم طائرات أمريكية وجنودًا أمريكيين.

قاعدة فكتوري

تقع قاعدة فكتوري قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

قاعدة ألتون كوبري

تقع في محافظة شمال غربي كركوك، على بعد 50 كيلومترًا من مدينة أربيل كبرى مدن إقليم كردستان.

أربعة قواعد في كردستان

وتقع 4 قواعد في كردستان العراق، هي قاعدة قرب سنجار، وأخرى قرب أتروش، وقاعدتين آخريين في مدينة حبلجة بمحافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية.

القواعد الأمريكية في سوريا

تشهد سوريا، حضورًا عسكريًا أمريكيًا كبيرًا منذ سنوات، وأصدر مركز جسور السوري للدراسات في 2020، خريطة لقواعد ونقاط تواجد الولايات المتحدة في سوريا، التي بلغت نحو 25 موقعًا، بينها 22 قاعدة عسكرية، و3 نقاط تواجد.

قاعدة رميلان

تعد أولى النقاط الأمريكية في سوريا، وتقع بالقرب من قرية «أبو حجر»، بجنوب شرق رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

قاعدة المالكية (مطار روبار)

يطلق عليها رميلان 2، وتقع بالقرب من قرية روبار، جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وبها مروحيات قتالية، ومقاتلين أمريكيين.

قاعدة حقل العمر

تعد من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، وتقع في المدينة العمالية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور، ومزودة بمهبطين للطيران المسير والمروحي.

قاعدة هيمو

واحدة من القواعد الحيوية بسوريا، وتقع على بعد 4 كيلومترات غرب مطار القامشلي.

قاعدة تل بيدر

تقع القاعدة على بعد 30 كيلومترًا غرب مدينة الحسكة، وهي مجهزة لهبوط الطيران المروحي القتالي.

قاعدة لايف ستون

تقع على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل الجنوبي، وهي مهبط للمروحيات القتالية.

قاعدة قسرك

تقع على بعد 45 كيلومترًا شرق بلدة تل تمر، على الطريق «إم -4».

قاعدة المدينة الرياضية

تقع بالطرف الجنوبي من حي غويران بمدينة الحسكة، وبها أنفاق تصل إلى «سجن الحسكة المركزي».

قاعدة صوامع صباح الخير

تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة الحسكة، وهي على خط السكك الحديدية، التي تربط بين «الحسكة - دير الزور».

قاعدة الشدادي

تقع على بعد 1 كم جنوب شرق مدينة الشدادي النفطية، وتعد واحدة من القاعدات المجهزة لهبوط الطيران المروحي، وإقلاع الطيران المسير بكامل أنواعه.

قاعدة حقل التنك

تقع في ريف دير الزرو ومزودة بمهبط للمروحيات.

حقل كونيكو

تقع في حقل غاز كونيكو الواقع في شمال مدينة دير الزور.

قاعدة الرويشد

تقع في منطقة مثلث البادية الرابطة بين محافظات «دير الزور - الحسكة - الرقة»، وتبعد عن حقل العمر النفطي نحو 45 كيلومترًا قي الشمال الشرقي.

باغوز فوقاني

تقع القاعدة في باغوز فوقاني، في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة دير الزور.