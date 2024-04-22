«من الاستعداد حتى التنفيذ».. الفصائل الفلسطينية تنشر مشاهد لكمين قلقيلية (فيديو)

وثقت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في مقطع فيديو قصير تداوله رواد السوشيال ميديا، تفاصيل كمين تم تنفيذه منذ أيام قرب قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية شمال الضفة الغربية.

كيف نفذت الفصائل كمين قرية النبي إلياس؟

وتضمن مقطع الفيديو المنشور لكمين قرية النبي إلياس المركبة في القلقيلية شمال الضفة الغربية والذي تم تنفيذه في السابع من أبريل الجاري وأسفر عن إصابة شخصين، استهداف حافة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي إلياس، حيث تم تصوير الجنود خلال فرارهم بعد اكتشاف الكمين.

مقطع فيديو لكمين قلقيلية

تبدأ مقطع الفيديو الذي بثته الفصائل الفلسطينية، في البداية من خلال التخطيط لتنفيذ والاستدارج والانسحاب، ويظهر أحد رجال المقاومة وهو يقوم بدراسة موقع الكمين وتحديد الأهداف.

كما تضمن الفيديو شرح كيفية تصوير الكمين والذي شمل 3 كاميرات الأولى داخل المفخخة، والثاني مع منفذ العملية، والثالثة خارج المركبة.

ثم يظهر في الفيديو وصول القوة الإسرائيلية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والإسعاف، ثم تنفيذ الكمين وتفجيره، وانسحاب جميع القوات بعد اكتشاف كمين الفصائل الفلسطينية.