«القاهرة الإخبارية»: 68% من الإسرائيليين يشككون في تصريحات نتنياهو بشأن غزة 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بشأن الوضع داخل إسرائيل، تحت عنوان «شهود من أهلها.. 68% من الإسرائيليين يشككون في تصريحات نتنياهو بشأن الانتصار في غزة».

وجاء في التقرير: «شهود من أهلها.. ذلك ما أكده إعلام إسرائيلي عندما نشر نتائح استطلاع رأي أظهر أنّ 68% من الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن قوات الاحتلال باتت قريبة من تحقيق النصر في قطاع غزة».

وتابع التقرير: «فبعد أكثر من نصف عاما على أحداث السابع من أكتوبر أو بالتحديد عملية طوفان الأقصى، لا تزال إسرائيل في عيون سكانها فاشلة في تحقيق أهداف الحرب بل إن حكومتها مرتبكة ومتخبطة، ورئيس الوزراء يرفض الإقرار بمسؤوليته، كما أنّ كل عضو في الحكومة منشغل بالنجاة سياسيا في الوقت الذي تتردى فيه علاقات إسرائيل مع العالم إلى أدنى مستوياتها».

وأتمّ التقرير: «الاقتصاد الإسرائيلي يتداعى بعد إخلاء أكثر من 100 ألف إسرائيلي من بيوتهم ومناطق عملهم واستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، فأصبح الإسرائيليون بين الحين والآخر ينزلون إلى الشارع للاحتجاج بسبب الإحباط والغضب».