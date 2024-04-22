حاخامات يطالبون نتنياهو بتنفيذ قرابين الفصح داخل المسجد الأقصى

مع قدوم عيد الفصح اليهودي، طلب 15 حاخاما (رجل ديني يهودي)، في رسالة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطلبون فيه السماح للمستوطنين بذبح قرابين الفصح العبري داخل المسجد الأقصى بداية من منتصف الليل اليوم، حتى غروب شمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الفصح العبري حسب شريعة التوراة.

نص رسالة الخامات

وكان نص رسالة الخامات: «لقد باركنا الله بنعمة أن مكان الهيكل تحت السيطرة اليهودية»، وزعموا أن تقديم ذبيحة الفصح مصلحة وطنية عليا، مشددين على أن تقديم القرابين في الأقصى أحد أهم وصايا التوراة.

تفاصيل عن عيد الفصح العبري

ويبدأ عيد الفصح العبري مساء اليوم، ويستمر 8 أيام، ويعد اليوم الأول في هذا العيد هو الأكثر أهمية لتقديم قرابين الفصح، في الوقت الذي دعت جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها من أجل أن يحتشدوا الساعة 10:30 ليلا، استعدادا لمحاولة اقتحام المسجد الأقصى منتصف الليل لذبح القرابين داخل المسجد، مع إعلان جائرة تقدر بـ50 ألف شيكل لمن يستطع تنفيذ هذا الطقس داخل الأقصى طوال أيام العيد العبري.