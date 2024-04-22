ذعر في إسرائيل مع تصاعد عمليات طعن ودهس المستوطنين قبل عيد الفصح

حالة من الرعب والخوف في الداخل الإسرائيلي تزامنت مع الاحتفال بعيد الفصح العبري في ظل مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط عمليات طعن تمت أمس الأحد واليوم الاثنين ضد مستوطنين إسرائيليين.

الذعر والخوف يخيم على عيد الفصح العبري

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الشرطة الإسرائيلية ستنشر 3 آلاف عنصر يوميًا في أنحاء مدينة القدس تزامنًا مع بدء عيد الفصح العبري، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اثنين مشتبه بتنفيذهما عملية دهس في القدس أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين، فيما واصلت قوات الاحتلال إغلاق البوابة على حاجز عطارة شمال رام الله واحتجاز مئات المركبات.

استقالة مرتقبة

وبالتزامن مع العيد وسط الأزمات الأمنية، ذكرت أحرونوت أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سيعلن عن استقالته اليوم على خلفية الفشل في 7 أكتوبر، في الوقت الذي وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف جالانت بسبب حدوث تسريب لبعض المعلومات من اجتماعات مؤخرة حضر حينها وزير الحرب الاجتماع عن بعد.

استمرار الحرب واكتشاف مقابر جماعية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينين حاليا إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط اكتشاف مقابر جماعية بعد مرور 198 يوما على الحرب.