نظر طعن «المندوه» على استبعاده من منصب أمين صندوق نادي الزمالك اليوم

تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم، طعنا للإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، كأمين صندوق بمجلس نادي الزمالك الرياضي عن الدورة الانتخابية 2023-2024.

كما طالب الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيما تضمنه من استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق بما يترتب على ذلك من آثار.

الخواجة يقيم دعواه أمام القضاء الإداري

وأقام حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار استبعاده من الترشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وقضت المحكمة برفض دعواه ما حدا به إلى رفع الطعن أماثل أمام الإدارية العليا حتى يتثنى له الإبقاء على اسمه لمنصب أمين صندوق الزمالك.