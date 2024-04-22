«التعليم» تفتح باب التسجيل في اختبارات الترقي للحصول على شهادة الصلاحية

كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين في مديرية القاهرة التعليمية، عن بشرى سارة للمعلمين الذين لم يجتازوا اختبار الترقي للحصول على شهادة الصلاحية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

اختبارات الترقي للمعلمين

وذكرت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب رسمي، أنّ المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ مرتين متتاليتين في اختبارات الترقي، عليهم الإسراع بالتواجد في الفرع حيث يتم إجراء محاولة أخرى للتسجيل.

وقررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في وقت سابق مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2023-2024، لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الإلكتروني بموقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنّ الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11 ألفا و319 معلم أول أ من الفترة من 17 أبريل 2024 لـ23 مايو، كما يلي.

- من 17 أبريل وحتلا يوم 23 المحافظات المستهدفة «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية».

- من 24 أبريل وحتى يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة «القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية».

- من 5 مايو وحتى 16 مايو المحافظات المستهدفة «البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط».

- من 17 مايو وحتي يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة «سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر».