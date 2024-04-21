«التعليم» تكشف ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. تبدأ 8 مايو

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، أعلنت من خلاله أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تبدأ 8 مايو وتنتهى 23 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الورقة الامتحانية تكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، ومقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم امتحانهم ورقيًا.

عقد امتحانات طلاب الدمج ورقيا

وشددت وزارة التعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية على أن يكون الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الورقي، وعقد امتحانات الدمج ورقيًا للطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي يأتي 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي:

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.