في ذكرى ميلاد سماح أنور.. قصة خضوعها لـ42 عملية جراحية 

عرفها الجمهور بالأدوار القوية والأداء المتميز والفريد من نوعه الذي كانت تقدمه في السينما أو التلفزيون، وتمكنت من تغير جلدها في كل شخصية تقدمها، إنها سماح أنور، وفي عيد ميلادها الذي يوافق 22 أبريل، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياتها، وقصة خضوعها لـ42 عملية جراحية.

في عام 1998 تعرضت الفنانة سماح أنور لحادث سير كاد أن يُنهي حياتها، وخطعت لـ42 عملية جراحية، وعانت من آثار الحادثة ما يقرب من 16 عامًا حتى تمكنت من التعافي مرة أخرى، وفي لقاء تلفزيوني قالت: «كنت راجعة من عرض مسرحية بالو، وبدأت تطاردني سيارة، ودخلت في عمود إنارة، وتعرضت لإصابات بالغة للغاية، ودخلت المستشفى مفوقتش غير بعد ثلاثة أيام».

وروت أنها كانت مهددة ببتر أطرافها في تلك العمليات، قائلة: «شايفة إن الحادثة دي كانت لازم تحصل لي، لأن أنا أكيد كنت محتاجة تنظيم أكتر في حياتي، وأي حاجة في الدنيا رسالة، ولأن كان في مرحلة في حياتي فقدت فيها الاهتمام بكل شئ ربنا أعطاني فرصة تانية».

أعمال سماح أنور

وقدمت الفنانة سماح أنور عددًا من الأفلام الهامة، حيث في عام 1984 شاركت في فيلم «بيت القاصرات» الذي يعد أول فيلم يناقش قضية أطفال الشوارع، وفي نفس العام قدمت فيلم «الليلة الموعودة»، وأيضًا فيلم «السيجينتان» وفيلم «حالة تلبس» وفيلم «جنينة الأسماك» وفيلم «راجل بسبع أرواح».