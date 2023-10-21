سماح أنور عن قمة القاهرة للسلام: ليس غريبا على مصر دعمها للقضية الفلسطينية

علقت الفنانة سماح أنور على قمة القاهرة السلام، التي تنظمها مصر بحضور زعماء وقادة العالم، مشيرة إلى أن العالم بأجمعه ينظر حاليا لمصر، وموقف مصر ليس غريبا عليها، فهي دائما السند لأي بلد سواء فلسطين منذ بداية القضية، أو غيرها من الدول، فدائما هي التي تقود المحافل الدولية.

مواقف الرئيس السيسي

وقالت سماح أنور لــ«الوطن» إن مواقف االرئيس السيسي دائما مشرفة وتدعو كل مصري أن يفخر بقيادته الحكيمة والرائدة.

وعن دخول المساعدات لمعبر رفح، فقالت إنها سعيدة للغاية بفضل هذا القرار وبفضل دخول المساعدات بعد التدخل المصري، وبالرغم من الحزن الشديد على ضحايا فلسطين والضحايا الأطفال.

قمة القاهرة للسلام

وتُعقد قمة القاهرة للسلام، في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار البحث حول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيلي.

وتناقش قمة القاهرة للسلام عمليات السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود.