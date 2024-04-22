محافظ الشرقية: حملات يومية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجري تكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات لإزالة التعديات المخالفة في ديرب نجم

وفي هذا الاطار، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة بالطوب الدبش وسور على مساحة 30 مترًا خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة، التابعة للوحدة المحلية، كما جرى إزالة غرفة بالطوب الدبش على مساحة 15 مترًا خارج الحيز العمراني بقرية شبرا صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نقل 40 طن قمامة

وفي مدينة القنايات، جرى قص وتهذيب الأشجار وغسل البلدورات والتلتورات والأرصفة والسور الحجري ووضع صناديق القمامة بالمناطق المخصصة لتجميع القمامة وكنس الطريق الرئيسي بواسطة مكنسة المدينة ورفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 40 طنًا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة، حفاظاً علي المظهر الحضاري للمدينة.

وانطلقت حملة إشغالات مكبره بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق بمركز مدينة بلبيس حفاظا على الانضباط بالشارع البلبيسي وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير الشوارع الداخلية، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تنفيذ أعمال خطة الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المدرجه في الخطة الاستثمارية للعام المالي وازاله كافه المعوقات التي تعوق انتظام سير العمل.