«الصحة» توقع مذكرة تفاهم بهدف تحسين خدمات الرعاية لمرضى الثلاسيميا

وقعت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة بريستول مايرزسكويب الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الثلاسيميا وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

وقع المذكرة من جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة بريستول مايرزسكويب الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أوسكار ديلجادو، المدير العام والممثل القانوني للشركة.

وتهدف المذكرة إلى دراسة عبء وتحديات مرض الثلاسيميا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على إصدار التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة العلاج الخاصة بمرض الثلاسيميا، وذلك من خلال جهات متخصصة في مجالات اقتصاديات الصحة والأبحاث والسياسات الصحية، لاتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين رحلة علاج المريض.

رفع كفاءة مقدمي الرعاية لمرضى الثلاسيميا

كما تهدف المذكرة إلى رفع كفاءة ومهارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا، وذلك من خلال عقد تدريبات وورش عمل متخصصة متكاملة لتدريب الفرق الطبية وفقا للمعايير العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقديم برنامج دعم لمرضى الثلاسيميا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المذكرة تهدف إلى خدمة أهداف الوزارة وتحقيق رؤيتها في تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا، وتيسير حصولهم على الأدوية المبتكرة بشكل مستمر، بما يضمن وقايتهم من الإصابة بالأمراض المهددة للحياة.