وزير الاتصالات يكشف عن خطة تحسين خدمات المحمول في الأماكن المغلقة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة ركزت على التوسع في بناء أبراج المحمول، موضحًا أن الشركات المشغلة في كل عام كانت تنشئ من 1200 إلى 1400 برج، وخلال الثلاث أعوام الماضية متوسط إنشاء الأبراج وصل إلى 2350 برجا ثم ارتفع إلى 2800 وأخيرا 2900 برجا في العام الحالي، بحسب فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على صفحته الرسمية على موقع التواصل «يوتيوب».

وأضافت «طلعت» أن الدولة مستمرة في المرحلة القادمة في إنشاء المزيد من الأبراج، موضحًا أن الدولة بدأت في إنشاء الأبراج الدقيقة، التي تكفل تحسن التغطية داخل المنازل والأماكن المغلقة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدولة طرحت أطياف ترددية جديدة، بقيمة أكثر من ملياري دولار، للشركات المشغلة، بهدف رفع كفاءة الإنترنت المحمول.