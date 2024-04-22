«الخارجية الإيرانية»: مساعدات أمريكا لإسرائيل «جائزة» على جرائمها في غزة

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على إقرار الكونجرس الأمريكي مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 200 وسط زيادة أعداد الشهداء الفلسطينيين.

تعليق إيران على المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل تعد بمثابة «جائزة» لإسرائيل بعد جرائمها في غزة، متابعة: «المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد الكيان المهزوم في حربه على غزة، ولا نسعى إلى تصعيد الأزمة بالمنطقة ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام أي تهديدات لأمننا، وسنرد بشكل صارم على أي إجراءات ضد أراضينا والرد سيشمل الدول التي تساعد الاحتلال».

قصف إسرائيلي إيراني متبادل

وقصفت إسرائيل مدينة أصفهان الإيرانية الجمعة الماضية عبر صواريخ وطائرات بدون طيار، وسط تأثير طفيف للحدث الذي جاء بعد قصف إيراني ضد إسرائيل؛ ردا على قصف تل أبيب قبل 3 أسابيع القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي قتل خلالها أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.