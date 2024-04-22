بعد ضرب أصفهان.. «نيويورك تايمز»: إسرائيل تتراجع عن شن هجوم جديد على إيران

بعد مرور أيام من هجوم إسرائيل على أصفهان الإيرانية، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل كانت ترغب في قصف مواقع قرب العاصمة طهران، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة.

وكانت القوات الإسرائيلية تسعى إلى شن هجوم جديد ضد العاصمة طهران، لكن بسبب ضغوط دبلوماسية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تراجعت إسرائيل عن خططها.

تراجع بعد اتصال مع جو بايدن

وأكد المسؤولون أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع بشأن ضرب طهران بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي.

رسالة إسرائيل

وكشف المسؤولون أيضًا عن الخطة التي اتبعتها إسرائيل لإرباك الدفاعات الجوية الإيرانية، وهي إرسال طائرات مسيرة من نوع «كواد كابتر»، وكان الهدف من الضربة تأكيد إسرائيل أنها تستطيع ضرب إيران دون اختراق مجالها الجوي، وأرادت من خلالها إسرائيل إرسال رسالة بأنها تستطيع ضرب إيران وأماكن المنشآت النووية الكبرى.

من جانبه، لم تعلن دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف أصفهان الإيرانية، والتي تحتوي على قواعد عسكرية ومنشأة نطنز النووية.

الصراع بين إيران وإسرائيل

وكانت إيران، شنت هجومًا ضد إسرائيل يوم السبت قبل الماضي 13 أبريل واستهدفت مناطق مختلفة من إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرة ردًا على هجوم إسرائيلي سابق استهدف السفارة الإيرانية في دمشق وأدى إلى مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين وعناصر من الحرس الثوري الإيراني.