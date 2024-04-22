غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين في وسط مدينة دير البلح

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن قصفا إسرائيليا يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات في غزة.

غارات على دير البلح

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تواصل عدوانها على قطاع غزة بالمنطقة الوسطى التي لا زالت تتعرض للقصف العنيف من الطائرات العسكرية الإسرائيلية، كما أن دير البلح تعرضت قبل قليل إلى غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في وسط هذه المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

غارات تستهدف ألواح الطاقة الشمسية

وتابع أنه سبق هذه الغارة غارات أخرى استهدفت ألواح الطاقة الشمسية بمستشفى العودة في مخيم النصيرات في المحافظة الأخرى، وقصف مدفعي عنيف طال الأطراف الشمالية لهذا المخيم.