محافظ شمال سيناء يشيد بدعم الهلال الأحمر المصري لسكان غزة

استعرض الدكتور خالد زايد، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم، جهود الجمعية خلال الفترة الماضية، موضحًا الخدمات التي قدمتها إلى الفلسطينيين من استقبال وتخزين وإيصال المساعدات لقطاع غزة، وإيفاد القوافل العلاجية وتوزيع المساعدات وتدريب المتطوعين الجدد وغيرها من الجهود.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس فرع الهلال الأحمر، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي ثمن الدور الكبير الذي يؤديه الفرع في دعم سكان قطاع غزة، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.

من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الشكر إلي محافظ شمال سيناء على الدعم الكبير، وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي على تجديد الثقة في مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء.

حضر اللقاء، عبد الرحيم محمود العيسوي نائب الرئيس، جمال محمد صالح أمين للصندوق، الدكتوررائد عبد الناصر سلامة عضو، ومحمد عزمي عضو، محمود قويدر عضو.

تجديد الثقة في مجلس الهلال الحالي

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا تحت رقم 177 في أبريل الجاري، لتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي للهلال الأحمر المصري، بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية.