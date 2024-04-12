الهلال الأحمر المصري يوجه نصائح لتجنب عسر الهضم وآلام المعدة

وجه الهلال الأحمر المصري، نصائح لتجنب عسر الهضم وآلام المعدة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة عدم الإفراط في تناول الحلويات، وتجنب الإكثار من الأغذية الدسمة.

عدم الإسراف في الأكل بالوجبة الواحدة

كما شدد الهلال الأحمر في تقرير له، بضرورة عدم الإسراف في الأكل بالوجبة الواحدة، وعلى مرضى السكري تناول الوجبات بناء على إرشادات اختصاصي التغذية، مؤكداً أنه على مرضى القلب تجنب تناول وجبات كبيرة يمكن أن تُرهق القلب.

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر المصري، أنه يتبنى استراتيجية متكاملة في مجال الرعاية الصحية لرفع الوعي الصحي للمصريين، إذ يمتلك 9 مستشفيات بمحافظات «الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، وقنا، وسوهاج»، و66 مركزا طبيا وعيادات.

11 مركز تأهيل وعلاج طبيعي

تمنح مستشفيات الهلال رعاية ثانوية ومتقدمة للفئات الأكثر ضعفاً، بجانب كونه يمتلك 11 مركز تأهيل وعلاج طبيعي، 5 بنوك دم بمحافظات «القاهرة، والإسكندرية، والغربية، وقنا، والبحيرة» لتقديم خدمات نقل الدم وتوفير أكياس الدم بالمجان لاسيما الأطفال الذين يحتاجون لنقل دم متكرر، وينفذ الهلال الأحمر المصري أيضاً ورش عمل محلية واجتماعات وأنشطة للتوعية بالصحة الإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية وفي المدارس.