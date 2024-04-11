8 نصائح من «الهلال الأحمر» عند تناول حلويات عيد الفطر.. تجنب الإفراط في الأكل

حدد الهلال الأحمر المصري، 8 نصائح ضرورية عند تناول حلويات عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة تجنب تناول الأطعمة بكثرة وشراهة والتقليل من تناول الحلويات وكحك العيد، والحذر من كثرة اللحوم والأطعمة الدسمة، فضلاً عن مراعاة عدم شرب المياه الغازية.

عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي

كما شدد الهلال في تقرير، على عدم الإفراط في تناول القهوة والشاي وتناول وجبات صغيرة، والإكثار من الخضروات والفواكه، فضلاً عن شرب كميات كبيرة من الماء، وعودة الانتظام في النوم المبكر، والعودة لممارسة الرياضة يومياً.

8 نصائح ضرورية عند تناول حلويات عيد الفطر المبارك

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، 8 نصائح ضرورية عند تناول حلويات عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والاكتفاء بـ1 أو 2 قطعة.

- استبدال بعض قطع الحلوى بالفواكه الطازجة أو الممجففة.

- تناول الحلوى المصنعة من مكونات طبيعية.

- ابتعاد عن حلوى كحك المصنعة بإضافات مثل العجوة والملبن.

- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية مثل المشي أو السباحة.

- الاستمتاع بمذاق الحلوى عن طريق تناولها ببطء بدلاً من ابتلاعها.

- احذر تناول الحلوى على معدة فارغة.

- شرب كمية كافية من المياه للمساعدة في عملية الهضم وعدم إرهاق المعدة.