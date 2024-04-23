آن هاثاوي: لم أتلق عروضا لأفلام رومانسية بعد بلوغي الثلاثين

كشفت النجمة الأمريكية آن هاثاواي أنها لم تعد تتلقى عروضا لبطولة أفلام رومانسية بعد أن بلغت الثلاثين من عمرها، على حد تعبيرها، مؤكدة أن ابتعادها عن تقديم تلك النوعية من الأفلام لم يكن بالضرورة اختياريًا تمامًا.

آن هاثاواي: أركز بشدة على حياتي العائلية

وأوضحت آن هاثاواي: «لم ألاحظ حدوث ذلك، لكنني تلقيت كثيرا من النصوص الرومانسية في العشرينيات من عمري، ثم في الثلاثينيات من عمري كنت أركز بشدة على حياتي العائلية والأمومة وأحاول العثور على طريقي كممثلة بينما أتمتع بحياة شخصية، ولكني لم أتلق نصًا رومانسيًا منذ وقت طويل حقًا»، وفقا لما نشره موقع «مترو».

مسيرة آن هاثاواي السينمائية

وانطلقت مسيرة آن هاثاوي البالغة من العمر الآن 41 منذ أكثر من 20 عاما من خلال الفيلم الكوميدي الرومانسي للمراهقين «The Princess Diaries» في عام 2001، وظهرت بعد ذلك في أفلام رومانسية وكوميديا أخرى مثل «Ella Enchanted»، و«Becoming Jane»، بالإضافة إلى «Love & Other Drugs» و«One Day».

ولم تتعثر مسيرتها المهنية بعد ابتعادها عن الأعمال الرومانسية، فقد فازت هاثاواي بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «Les Misérables» وعملت مع كريستوفر نولان في «Interstellar» و«The Dark Knight Rises».