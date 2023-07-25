فنانات ترشحن لبطولة فيلم باربي قبل مارجوت روبي.. بينهن آن هاثاواي

رصدت الفنانة الأمريكية مارجوت روبي العديد من ردود الفعل الإيجابية عن دورها في فيلم باربي للمخرجة جريتا جروينج، وبالرغم من ذلك لم تكن «روبي» هي المرشحة الأولى لدور الدمية «باربي» حيث سبق اسمها عدد من الترشيحات لنجمات هوليوود.

كانت إيمي شومر المرشحة الأولى لأداء دور باربي في الفيلم، ثم طرح اسم آن هاثاواي، لكن بعد نقل حقوق الفيلم من شركة «Sony» إلى «Warner Bros» في أكتوبر 2018، وقع اختيارعلى مارجوت روبي للقيام بالدور في 2019، وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

تفاصيل فيلم باربي

تدور أحداث فيلم باربي، حول «باربي» التي تعبيش برفقة صديقاتها في «باربي لاند» وهو مجتمع تتمتع فيه جميع النساء بالثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي والنجاح، وعندما تشعر «باربي» فاجأة بمخاوف بشأن الوفاة وتجد نغسها غير قادرة على استكمال روتينها المعتاد، تنصحها «باربي الغريبة» أن لكي تعالج معاناتها يجب أن تسافر إلى العالم الحقيقي وتجد الطفل يلعب معها، لتبدأ «باربي» بعد ذلك رحلتها.

يضم الفيلم في بطولته مارجوت روبي في دور «باربي»، وريان جوسلينج في دور«كين»، بجانب كلا من أمريكا فيريرا، كيت ماكينون، إيسا راي، ريا بيرلمان، وويل فيريل.

فيلم باربي يحقق رقم قياسي في شباك التذاكر العالمي

نجح فيلم باربي في تحقيق رقم قياسي في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون الفيلم صاحب أعلى افتتاحية عطلة أسبوع في 2023، وتصدر الفيلم الإيرادات في شباك التذاكر العالمي بـ 356 مليون دولار، ليصبح في المركز الـ 10 لأعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في 2023 بعد 3 أيام فقط في دور العرض السينمائي حول العالم.

وحقق الفيلم إيرادات في السوق الخارجية بلغت 194 مليون دولار وهي نسبة 54.5% من الإيرادات الكلية للفيلم، بينما حقق من العرض المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».