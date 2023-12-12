الفنانة الأمريكية آن هاثاواي: محظوظة لأني لم أقدم فيلم «Barbie»

قد لا يعرف الكثيرون أن النجمة آن هاثاوي كانت مرشحة لتقديم دور الدمية الشهيرة «باربي» في فيلم يحمل اسمها، ولكن المشروع لم يكتمل، وترى النجمة الأمريكية أنها محظوظة لأن مشروع فيلم «Barbie» الخاص بها لم يدخل حيز التنفيذ، وذلك لأن فيلم جريتا جيرويج، الذي تم طرحه هذا العام حقق نجاحًا كبيرًا، على حد تعبيرها، إذ حقق إيرادات على مستوى العالم وصلت لـ 1.4 مليار دولار.

واصلت آن هاثاواي مشاركة إعجابها بـ مارجوت روبي وتأثير الفيلم على الكثيرين، في حلقة حديثة من البودكاست «Happy Sad Confused»، قائلة: «مارجوت رائعة للغاية، إن ما تفعله كشخص مبدع ومنتج مثير وملهم للغاية»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Barbie» لـ آن هاثاوي الذي لم يخرج للنور

في عام 2017 تم الإعلان عن تعاقد آن هاثاوي على تقديم فيلم «Barbie» بعد انسحاب الممثلة إيمي شومر من المشروع بسبب «تضارب المواعيد» في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أنه تم تحديد تاريخ إصدار للفيلم بحلول مايو 2020 من إخراج أليثيا جونز، إلا أن الفيلم لم يدخل حيز التنفيذ، وهو ما سمح لشركة «Warner Bros» أن تحصل على المشروع وتقدمه مع المخرجة جريتا جيرويج والنجمة مارجوت روبي.