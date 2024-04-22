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دراما المتحدة

البابا تواضروس: نحمل أوطاننا داخلنا في ظل تحديات الشرق الأوسط

كتب:

أحمد البهنساوى
01:28 م | الإثنين 22 أبريل 2024
البابا تواضروس

البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنَّ التعليم الجامعي ليس مجرد التعرف على العلوم والمعرفة، وإنما هو صياغة جديدة للعقل العلمي والمعرفي في مجتمعنا على أساس منهجي، لإيجاد حلول لمختلف القضايا التي تعرضا لإيجاد إنجازات محلية وعالمية، مبينا أنه رغم التحديات والمصاعب التي تواجه الشرق الأوسط إلا أننا نحمل أوطاننا في داخلنا.

تحالف اليونيسكو للثقافة

جاء ذلك خلال كلمة البابا تواضروس اليوم بالمؤتمر الدولي الذي ينظمه تحالف اليونيسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية عن دور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي وذلك بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإضافة إلى سفير إسبانيا في مصر وممثل منظمة اليونسكو.

وتابع تواضروس: «الحياة هي المحبة والحب فلا تعش دون المحبة، فهما وجهان لعملة واحدة وأعظم أنواع المحبة هي المحبة الكاملة وهي محبة الخير ومحبة الغير، ولا نستطيع ان نتخيل هذا العالم دون المحبة التي في القلوب».

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.